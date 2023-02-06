الهلال يُنهي استعداداته لمواجهة فلامنجو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، اليوم الاثنين، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي.

الهلال يُنهي تحضيراته

وبدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات لياقية بالكرة، وشرح دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.

ولم يُشارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو في التدريبات الجماعية، حيث خضع لجلسة علاجية في العيادة بمقر إقامة البعثة، وذلك بعد تعرضه لإصابة في مواجهة الوداد الماضية.

وأوضح حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستُغادر، بعد قليل، إلى طنجة، استعدادًا لمواجهة فلامنجو البرازيلي غدًا.

مواجهة قوية ضد فلامنجو

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد فلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد بدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الوداد المغربي، ونجح في التأهل بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل بنتيجة 1/1.