الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي

أنهى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي عصر غدٍ في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقام المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، كما تم تطبيق عدد من التدريبات اللياقية.

الهلال والوداد

وستكون مباراة الهلال والوداد البيضاوي، مفصلية وحاسمة للمدرب الأرجنتيني مع الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض.

وكانت جماهير أزرق الرياض، انتقدت الإدارة الفنية لـ دياز وطالبت برحيله بسبب تراجع النتائج في دوري روشن السعودي بالإضافة إلى توديع كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي على يد فريق الفيحاء.

وفي حال نجح الأزرق في الفوز على الوداد، فإن حالة عدم الرضا على دياز سوف تقل إلا في حال ودع مونديال الأندية، فإن الإقالة ستكون مصير دياز الذي تولى تدريب الهلال في فبراير من العام الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويترقب جمهور الأزرق، مشاركة الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض في كأس العالم للأندية نسخة 2022، والمقامة حاليًّا في المغرب، حيث سيواجه نادي الوداد في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.