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أزرق الرياض يواجه ريال مدريد بنهائي مونديال الأندية اليوم

الهلال يُهدد رقم توني كروس القياسي

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
الهلال يُهدد رقم توني كروس القياسي
المواطن - فريق التحرير

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سيخوض النجم الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، سادس نهائي له في بطولة كأس العالم للأندية عند مواجهة نادي الهلال مساء اليوم.

5 ألقاب لـ توني كروس

وسبق لـ توني كروس الفوز بـ 5 مباريات نهائية في مونديال الأندية محققًا اللقب في 5 مناسبات بواقع لقب مع بايرن ميونخ الألماني في عام 2013، و4 ألقاب مع ريال مدريد أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

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ويرغب كروس في الفوز باللقب السادس له في مونديال الأندية، لكنه في حال فاز الهلال باللقب اليوم فسوف يتوقف رصيد كروس عند 5 ألقاب في البطولة العالمية.

توني كروس يحمل لقب كأس العالم للأندية
كروس يحمل لقب كأس العالم للأندية

رامون دياز

على الجانب الآخر، يطمح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، إلى 3 إنجازات في حال هزم ريال مدريد.

ويرغب رامون دياز في أن يكون أول مدرب في تاريخ الهلال يفوز بلقب عالمي في أول تأهل لفريق سعودي إلى نهائي مونديال الأندية، كما يرغب دياز في أن يُصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم السعودية يُحضر لقب مونديال الأندية إلى المملكة، كما يريد دياز أن يكون أول مدرب يهزم ريال مدريد في النهائي، بعد فوز الريال بلقب مونديال الأندية عامي 2016 و2018 على حساب فريقين من آسيا وهما كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي على الترتيب.

وكان ريال مدريد صعد لنهائي كأس العالم للأندية 2022 بعد الفوز على النادي الأهلي المصري بنتيجة 4-1، بينما صعد الهلال للنهائي بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين.

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