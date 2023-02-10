الهند تتجه لتغير مسمى عيد الحب إلى عناق البقرة

يوافق 14 فبراير من كل عام عيد الحب العالمي، وتستقبله كل دولة بطريقتها الخاصة، لكن في الهند يختلف الأمر؛ إذ طالبت إدارة رعاية الحيوان التابعة للحكومة، من المواطنين أن يحتفلوا بطريقة مختلفة هذا العام.

وفي هذا الإطار، ناشدت إدارة رعاية الحيوان المواطنين للتعبير عن تقديسهم للبقر في يوم الحب من خلال العناق، وقالت في بيان: معانقة الأبقار تعزز العاطفة داخل كل فرد، وتشعر الجميع بالسعادة.

تعزيز القيم الهندية

وتسعى الحملة إلى تعزيز القيم الهندية التقليدية وتعويض انبهار الحضارة الغربية، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وعلى مدار العقد الماضي، مع انفتاح اقتصاد الهند، أصبح يوم الحب مناسبة شائعة بشكل متزايد بين الشباب، مدعومة بحملات تسويق جماهيري قوية تضم باقات من الزهور والدمى والإيماءات الرومانسية البراقة.

وأثارت الأعياد والتقاليد ذات الطابع الغربي مثل عيد الحب ردود فعل عنيفة بشكل متزايد بسبب ما يوصف بأنه ترويج للقيم الغربية الفاسدة، على حد وصفهم، ويجب أن يواجه ذلك بترسيخ قوي للسياسات القومية الهندوسية.

قرار مجنون

وفي المقابل، لقى هذا القرار اعتراضًا من البعض، فقد قال المحلل السياسي نيلانجان موخوبادهياي، إنه قرار مجنون ويتحدى المنطق.

ويُذكر أن مواد الكتب المدرسية تتضمن ادعاءات تقول إن الأبقار الهندية لديها مشاعر أكثر من نظيراتها الأجنبية، وأن حدباتها تحتوي على قوى سحرية وأن روثها يمكن أن يمنع الإشعاع.