البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس بالخيمة التراثية وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس سيلفي لطائرة تجسس أمريكية مع المنطاد الصيني غارات جوية إسرائيلية تستهدف قطاع غزة انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم زلزال يضرب الصين بقوة 7.2 درجة
أقامت الهيئة الملكية بينبع في مقرها الرئيس احتفالا بذكرى يوم التأسيس, بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالهادي الجهني.
وتضمن الحفل ركن الخيمة التراثية، تضمن العديد من الأدوات والألبسة التراثية، وعرض لمقطع فيديو لمراحل التطور الصناعي في المملكة بشكل عام، وإنشاء الهيئة الملكية بشكل خاص، إلى جانب تقديم الفرقة الشعبية لبعض الألوان الغنائية التراثية.