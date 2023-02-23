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تضمنت العديد من الأدوات والألبسة التراثية

الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس بالخيمة التراثية

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس بالخيمة التراثية
المواطن - واس

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أقامت الهيئة الملكية بينبع في مقرها الرئيس احتفالا بذكرى يوم التأسيس, بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالهادي الجهني.

الخيمة التراثية

وتضمن الحفل ركن الخيمة التراثية، تضمن العديد من الأدوات والألبسة التراثية، وعرض لمقطع فيديو لمراحل التطور الصناعي في المملكة بشكل عام، وإنشاء الهيئة الملكية بشكل خاص، إلى جانب تقديم الفرقة الشعبية لبعض الألوان الغنائية التراثية.

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