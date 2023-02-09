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للعمل بشركات القطاع الخاص

الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

2023-02-09 الساعة 8:58
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– دهان.
– نجار.
– كهربائي مباني.
– مراقب خدمات عامة.
– مفتش سلامة.
– كهربائي مبانٍ.
– مخطط صيانة.
– فني معدات طبية.
– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.
– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي.
.. وأخرى.

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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