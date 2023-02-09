الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بدرجة تحت الصفر قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة شركات التكنولوجيا تساهم في دعم ضحايا الزلازل جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا لحظة انطلاق طلائع الجسر الجوي السعودي لسوريا وتركيا 5 مزايا للنسخة الجديدة من تطبيق صحتي احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد خط الحماية الأول للوطن ضد تهريب المخدرات والممنوعات
أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– دهان.
– نجار.
– كهربائي مباني.
– مراقب خدمات عامة.
– مفتش سلامة.
– كهربائي مبانٍ.
– مخطط صيانة.
– فني معدات طبية.
– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.
– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي.
.. وأخرى.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا