الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

وظيفة قيادة إدارة التحصيل. وظيفة مدير الطرق والمرور. وظيفة مدير المشاركة المجتمعية. وظيفة مستشاري محتوى الحياة البرية. وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية. وظيفة كبير أخصائي البيئة. وظيفة استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي. والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2023م.