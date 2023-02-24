الوحدة يبتعد عن منطقة الهبوط بفوز ثمين على أبها

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا ثمينًا على نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الوحدة يعود للانتصارات على حساب أبها✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#أبها_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/dljhRct2Ov
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 24, 2023
وبدأ الشوط الأول من المباراة بتفوق هجومي من لاعبي فارس مكة، ليُحرزوا الهدف الأول عبر اللاعب المغربي فيصل فجر في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وسجل إسلام شعيب هوساوي الهدف الثاني لـ الوحدة بالدقيقة الـ19.
ونجح أبها في تقليص الفارق عبر اللاعب عبدالإله بخاري لاعب فارس مكة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، ظل فارس مكة محافظًا على الفوز، ليصل إلى النقطة رقم 19 ويصعد بهم من المركز الـ14 إلى المركز الـ13 في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز التاسع.