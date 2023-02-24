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ضمن منافسات الجولة الـ18 بـ دوري روشن

الوحدة يبتعد عن منطقة الهبوط بفوز ثمين على أبها

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
الوحدة يبتعد عن منطقة الهبوط بفوز ثمين على أبها
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا ثمينًا على نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بتفوق هجومي من لاعبي فارس مكة، ليُحرزوا الهدف الأول عبر اللاعب المغربي فيصل فجر في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وسجل إسلام شعيب هوساوي الهدف الثاني لـ الوحدة بالدقيقة الـ19.

الوحدة ضد أبها

ونجح أبها في تقليص الفارق عبر اللاعب عبدالإله بخاري لاعب فارس مكة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ30.

أبها ضد الوحدة - دوري روشن

وفي الشوط الثاني، ظل فارس مكة محافظًا على الفوز، ليصل إلى النقطة رقم 19 ويصعد بهم من المركز الـ14 إلى المركز الـ13 في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز التاسع.

أبها ضد الوحدة - دوري روشن

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