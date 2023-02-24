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ضمن منافسات جولة يوم التأسيس

الوحدة يتقدم على أبها بالشوط الأول

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
الوحدة يتقدم على أبها بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الوحدة، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، بتقدم فرسان مكة بنتيجة 2/1.

تقدم الوحدة ضد أبها

وبدأت مباراة أبها ضد الوحدة المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح فرسان مكة في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الرابعة، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

أبها والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمر لاعبو فرسان مكة في الضغط، قبل أن يسجل المغربي فيصل فجر الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح إسلام هوساوي في هز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 19.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

وتبادل الفريقان السيطرة، وسط محاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن يسجل عبدالإله بخاري هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 29، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر أبها ضد الوحدة بهدفين مقابل هدف.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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