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ضمن منافسات دوري روشن

الوحدة يسعى لاستعادة توازنه ضد الرائد

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
الوحدة يسعى لاستعادة توازنه ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ17

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الرائد عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

نادي الرائد ضد الباطن
لاعبو الرائد – المصدر spl

الوحدة يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للعودة إلى الانتصارات بعد معاناته في الجولات الأخيرة، حيث خسر آخر 3 مباريات ضد الفتح والفيحاء بنتيجة 2/0، وبأربعة أهداف دون رد أمام النصر.

الوحدة ضد الطائي
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على الحضور الجماهيري، لدعم وتحفيز اللاعبين في مباراة اليوم، لإيقاف سلسلة الخسائر والثأر من الخسارة ضد الرائد في الدور الأول بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة الظهور بشكل مميز، بعد فوزه على أبها بثلاثية في الجولة الماضية، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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