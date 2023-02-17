الوحدة يسعى لاستعادة توازنه ضد الرائد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ17

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الرائد عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

الوحدة يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للعودة إلى الانتصارات بعد معاناته في الجولات الأخيرة، حيث خسر آخر 3 مباريات ضد الفتح والفيحاء بنتيجة 2/0، وبأربعة أهداف دون رد أمام النصر.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على الحضور الجماهيري، لدعم وتحفيز اللاعبين في مباراة اليوم، لإيقاف سلسلة الخسائر والثأر من الخسارة ضد الرائد في الدور الأول بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة الظهور بشكل مميز، بعد فوزه على أبها بثلاثية في الجولة الماضية، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.