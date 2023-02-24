الوحدة يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواصلة تألقه ضد أبها في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الوحدة عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

الوحدة يتفوق ضد أبها

وسبق أن لعب أبها ضد الوحدة 7 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفرسان مكة بتحقيقه لـ4 انتصارات، فيما فاز الفريق الأبهاوي مرتين، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

ولم يسبق للوحدة أن تعرض للخسارة في المباريات التي خاضها خارج أرضه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، ما يحفز لاعبي فرسان مكة لمواصلة التألق واستعادة توازنه هذا الموسم بتحقيق الفوز اليوم.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.