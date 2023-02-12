الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

حرص الوسط الرياضي والجماهير على نعي نجم الهلال السابق والجبيل الحالي، يوسف السالم الذي توفي، اليوم الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وفاة يوسف السالم

وأعلن نادي الجبيل، عن وفاة لاعبه يوسف السالم اليوم، بعد معاناته مع مرض مفاجئ تعرض له خلال الفترة الماضية، وتواجده في العناية المركزة.

وبدأ السالم مسيرته في صفوف القادسية، وانتقل إلى نادي الهلال، ومنه للشباب ثم الاتفاق، وانضم إلى عدد من الأندية، وكان آخرها الجبيل، كما مثل المنتخبات السعودية في الفئات السنية.

الوسط الرياضي ينعى اللاعب

وفور الإعلان عن وفاة لاعب الجبيل، أصبح اسم يوسف السالم ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نظرًا للتفاعل الكبير، وكتب حساب نادي الهلال: “السالم إلى جنّة الخلد بإذن الله”.

وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا، جاء فيه: “يتقدم رئيس مجلس الإدارة ونيابة عن كافة أعضاء المجلس ومنسوبي النادي وجماهيره بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة لاعبه السابق يوسف السالم، سائلًا المولى له بالرحمة والمغرفة ولذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب نجم الاتحاد السابق، نايف هزازي: “رحمك الله يا صديقي وأخوي وثبتك الله عند السؤال وغفر لك وأسكنك فسيح جناته وجعل ما أصابك من مرض تكفيرًا لذنوبك ورفعة لدرجاتك؛ خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه وجميع مُحبيه ولـ الوسط الرياضي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال نجم الهلال والسابق السابق، عمر الغامدي: “رحم الله يوسف السالم وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيرًا ورفعة في درجاته وإنا لله وإنا إليه راجعون”، وكتب نجم النصر السابق، أحمد الفريدي: “رحم الله أخي السالم وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه، عزاؤنا لأهله وذويه وكافة محبيه”.

وعلق وكيل اللاعبين جراح الظفيري، قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر لعبدك يوسف السالم واجعل الفردوس مأواه، رحمه الله رحمةً واسعة، واجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعةً لدرجاته.. الله يصبر قلوب أهله ويلهمهم الصبر السلوان”.