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وافته المنية اليوم الثلاثاء

الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي
المواطن - فريق التحرير

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حرص الوسط الرياضي والجماهير على نعي عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق حيث وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ45 عامًا.

وقدم النادي الأهلي برقية تعزية في وفاة بسيسي حيث نشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” قائلًا: ” إلى جنة الخلد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما الإعلامي وليد الزهراني فقال: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

بينما قال الإعلامي خالد بن سيف: “تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه لراجعون”.

مسيرة عبده بسيسي

أما الإعلامي خضير البراق المهتم بأخبار دوري يلو فقال عبر حسابه في “تويتر” : ” اللهم ارحم عبدك وأخي الغالي عبده بسيسي وثبته عند السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عزاءنا لأسرته ومنسوبي نادي أحد والوسط الرياضي ومنسوبي دوري يلو وإدارة الدوري”.

وبدأ الراحل مسيرته في الفئات السنية في النادي الأهلي ولعب مع الفريق الكروي الأول بعام 1998 واستمر مع النادي الأهلي حتى عام 2008.

ثم لعب بسيسي مع نادي الأنصار من عام 2008 إلى عام 2014، ولعب مع العروبة من قبل ثم مع نادي المدينة واختتم مسيرته في نادي أُحد حتى الاعتزال في عام 2019.

عبده بسيسي

سبب الوفاة

وكان الإعلامي الرياضي سالم آل كليب قال عبر حسابه في “تويتر” : “انتقل إلى رحمة الله الكابتن عبده بسيسي إداري فريق أحد بعد لقاء فريقه ضد العربي اليوم بعد سقوطه نهاية المباراة، تعازينا الحارة لذويه وأقاربه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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