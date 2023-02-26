Icon

السعودية تعزي البرازيل في ضحايا الأمطار والفيضانات والانهيارات Icon لا أهداف في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول Icon التعادل يحسم مباراة الأهلي ضد صن داونز Icon رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي Icon مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في أمريكا Icon جماهير الاتحاد تُكذّب أنباء إقالة نونو سانتو Icon رودي جارسيا لـ “المواطن”: النصر تأثر سلبًا بنقص الأكسجين في مباراة ضمك Icon احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية Icon سياسي أمريكي: واشنطن فقدت جرأتها بسبب بايدن Icon الفراعنة يودعون أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مصر والسنغال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طهران ستصل لنسبة 90% خلال أسابيع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تخصيب اليورانيوم بإيران

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تخصيب اليورانيوم بإيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تغييرات أجرتها السلطات الإيرانية من أجل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، فيما أكد مدير وكالة المخابرات المركزية “سي. آي. إيه” بيل بيرنز أن إيران باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% خلال أسابيع.

الصواريخ الباليستية

وأشار إلى أن تطوير برنامج صواريخها الباليستية مستمر أيضاً على قدم وساق، لافتاً إلى أن تلك التصرفات تفاقم المخاوف الدولية.

لكنه رأى في الوقت عينه أن طهران لم تتخذ بعد قرارها بعسكرة برنامجها النووي، قائلاً في مقابلة مع شبكة “سي. بي. إس. نيوز” بثت، اليوم الأحد، “لا نعتقد أن المرشد الإيراني اتخذ قراراً باستئناف عسكرة برنامج بلاده النووي”.

مساعدات الصين لموسكو

أما في ما يتعلق باحتمال أن ترسل الصين مساعدات عسكرية إلى روسيا من أجل استخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا، فقال: “نحن على ثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة للقوات الروسية”. وحث الصين على تقييم العواقب في حال زودت روسيا بالسلاح.

إلا أنه أوضح أن بكين لم تتخذ بعد قراراً بنقل المساعدات العسكرية إلى روسيا. وقال: “نحن لا نرى أنه تم اتخاذ قرار نهائي بعد، ولا نرى أدلة على شحنات فعلية لمعدات فتاكة”.

الصين والصراع العسكري

وأضاف: “لا يوجد زعيم أجنبي راقب بعناية تجربة فلاديمير بوتين في أوكرانيا وتطور الحرب أكثر من شي جين بينغ”. واعتبر أن الرئيس الصيني كان مضطرباً لما رآه.

وفي الملف التايواني، حذر قائلاً: “أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ على محمل الجد طموحات شي فيما يتعلق بالسيطرة النهائية على تايوان، لكن هذا، في رأينا، لا يعني أن الصراع العسكري أمر لا مفر منه. نعتقد أن الرئيس شي وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم حول ما إذا كان بإمكانهم تحقيق ذلك الغزو”.

تأتي تلك التحذيرات وسط معلومات استخباراتية عديدة أفادت سابقاً باستعداد بكين لدعم موسكو بالسلاح والمسيرات، ما قد يقلب مسار الحرب الجارية بين القوت الروسية والأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، وسط دعم غربي عسكري كبير لكييف لمواجهة الروس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب
الرياضة

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب

الرياضة
وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف التخصصات
السعودية اليوم

وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف...

السعودية اليوم
خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية
العالم

خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية

العالم
موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو
العالم

وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق...

العالم
خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم
العالم

خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل...

العالم
معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة
الرياضة

معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة

الرياضة
حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام
السعودية اليوم

حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات...

السعودية اليوم