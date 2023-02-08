الوليد بن طلال بعد تأهل الهلال: مليون ريال هدية لكل لاعب

أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، عن منح كل لاعب بالفريق الكروي الأول بأزرق الرياض مليون ريال، بعد الصعود لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر”: “نبارك لممثل وطننا كبير آسيا، نادي الهلال وصوله للعالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل لكاس العالم للأندية أو الثاني عالميًّا، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي، مبلغ مليون ريال لكل لاعب”.

وأضاف الوليد بن طلال: “وفي حالة الفوز في النهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب”.

وكان الأزرق صعد لنهائي مونديال الأندية بعد التفوق على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 في دور نصف النهائي.