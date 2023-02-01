الوليد بن طلال لـ مشجع هلالي طلب ضم ميسي : أبشروا

رد الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي في نادي الهلال، على مشجع لأزرق الرياض طلب ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق العاصمة.

وكانت أنباء قوية ترددت عن وجود اهتمام من الهلال لضم النجم الأرجنتيني، في حال لم يجدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

حسم صفقة ميسي والهلال

وحول هذا الأمر، انتشر مقطع فيديو متداول لـ الأمير الوليد بن طلال الثلاثاء عبر موقع “تويتر” وهو يتحدث سريعًا مع مشجع هلالي بشأن صفقة النجم الأرجنتيني.

ورد الوليد بن طلال على المشجع الهلالي قائلًا له: “أبشروا به”.

وبعد الرد، دشن جمهور الهلال وسمًا شهد تفاعلًا في “تويتر” قبل قليل بعنوان “الهلال يُرحب بميسي”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة أن الهلال والاتحاد سيتنافسان لضم النجم الأرجنتيني مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، جعل باقي الأندية السعودية تطمح في التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل في عالم كرة القدم مثل ميسي.