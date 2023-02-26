الوليد بن طلال مهنئًا الهلال: وصيف العالم بـ نهائي دوري أبطال آسيا

وجه الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي لنادي الهلال التهنئة للاعبي أزرق الرياض بعد الصعود لنهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون مقابل.

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” مبروك لوالدي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومبروك لأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومبروك لأخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مبروك لوصيف العالم وكبير آسيا الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا”.

100 ألف ريال مكافأة لكل لاعب في الهلال

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الرياضة قبل قليل، عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مكافأة مالية للاعبي الهلال قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد بلوغ الأزرق لنهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” : ” وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال عقب التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهمتهم الوطنية”.