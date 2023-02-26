الوليد بن طلال مهنئًا الهلال: وصيف العالم بـ نهائي دوري أبطال آسيا هزة أرضية تضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5 ريختر 100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال بعد العبور لنهائي أبطال آسيا وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة في 3 مدن حالة واحدة ترفع فيها رسوم الأراضي البيضاء لـ 10% إنجاز لـ رفقاء سالم الدوسري يزيِّن سباعية مباراة الدحيل ضد الهلال أكثر من 900 ألف طالب بالرياض يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الثاني مفاجأة جديدة في قضية سعد لمجرد قد تنقذه من السجن 9096 أسرة منفصلة استفادت من خدمات المودة العام الفائت وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784
وجه الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي لنادي الهلال التهنئة للاعبي أزرق الرياض بعد الصعود لنهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون مقابل.
وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” مبروك لوالدي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومبروك لأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومبروك لأخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مبروك لوصيف العالم وكبير آسيا الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا”.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الرياضة قبل قليل، عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مكافأة مالية للاعبي الهلال قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد بلوغ الأزرق لنهائي دوري أبطال آسيا.
وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” : ” وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال عقب التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهمتهم الوطنية”.