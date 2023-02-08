اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

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حذرت السلطات المحلية في جنوب اليابان، اليوم الأربعاء، السكان وطالبتهم بالحذر بعد وقوع انفجار بركاني في فوهة بركان ساكوراجيما، الواقع بمدينة كاجوشيما، بجنوب غرب البلاد.
وبحسب ما نقله موقع “قناة الغد”، أصدر مكتب كاجوشيما للأرصاد الجوية، تحذيرات للسكان من تساقط الحمم البركانية والصخور، من جراء ثوران بركان ساكوراجيما، وإطلاقه سحبًا كبيرة من الرماد، امتدت مسافة نحو 1.5 كيلومتر من الفوهة، في حين بلغ ارتفاع الدخان 1000 متر، وامتزج مع السحب.
وتحتوي اليابان على العشرات من البراكين النشطة، وتقع البلاد في منطقة حلقة النار في المحيط الهادئ، التي تشهد زلازل وانفجارات بركانية كثيرة. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية، نهاية يناير الماضي، من نشاط بركان جبل أسو، الواقع فى جنوب غرب البلاد، مطالبة المتنزهين والسكان من الاقتراب من الجبل.