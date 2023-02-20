اليوسف يفتتح جناح الداخلية بمعرض أيدكس 2023 بأبوظبي

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افتتح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عادل بن عبدالعزيز اليوسف، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023″، خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي، بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.