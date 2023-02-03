اليوم أول أيام بذرة الست الصالحة لزراعة جميع المحاصيل

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أعلن خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة هو أول أيام بذرة الست وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل وغرس الشتلات وخاصة الحمضيات.
#يوم_الجمعة
أول أيام بذرة الست
وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل وغرس الشتلات وخاصة الحمضيات
pic.twitter.com/tKAINsrXgRقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 3, 2023
وأشار الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية إلى أن الأسبوع القادم هو الأسبوع الأوحد في السنة الذي يختص بزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أم صيفية، ويطلق عليها العامة اسم بذرة الست وهي الأيام التي تصلح لزراعة كل شيء.
وتابع الزعاق: 3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من أول العقارب، وعادة ما تكون إنتاجها ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أنها تبدأ اليوم الجمعة، وتستمر طوال الأسبوع القادم.
أرجع الزعاق سبب احتفاظ تلك الأيام بهذه السمة إلى ضعف المناعة الأرضية، والتقلبات الجوية خلال هذه الأيام، فالبذرة التي لا تقبل في أول النهار تقبل في آخره، مشيرًا إلى أن الزراعة تنقسم إلى 3 أقسام، زراعة صيفية، وزراعة شتوية، وزراعة مختلطة، الصيفية تكون في موسم الربيع، أما الشتوية فتكون في موسم الخريف، والزراعة المختلطة هي الأيام الست.