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لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الثاني الشفهية والعملية

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الثاني الشفهية والعملية
المواطن - فريق التحرير

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بدأت اليوم الأحد، الاختبارات الشفوية والعملية للمواد ذات الجانبين في مدارس التعليم، والمواد المحمولة ومواد التعلم الذاتي بنظام المقررات، ومواد التعلم المدمج في نظام المسارات الثانوي، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

الالتزام بأزمنة الاختبارات

وأكدت وزارة التعليم، ضرورة الانتهاء من هذه الاختبارات خلال أيام (الأحد، والاثنين، والثلاثاء)، وقت الدوام الأسبوعي المعتاد، ورصد درجاتها أولاً بأول في نظام نور الإلكتروني قبل انطلاقة الاختبارات التحريرية النهائية في 6 شعبان القادم وتستمر حتى 9 شعبان 1444.

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وأهابت التعليم بالمدارس، ضرورة الالتزام بأزمنة الاختبارات التحريرية النهائية، التي ستنطلق الأحد القادم، بحيث تكون ساعة في الصفوف من الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وفي المرحلة المتوسطة للمواد التي تكون حصصها الأسبوعية حصة أو حصتين ساعة ونصف في المرحلة الثانوية.

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