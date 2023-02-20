Icon

اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى منصة مُدد Icon اليونيسف: 8 ملايين طفل في خطر جراء الزلزال Icon مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ 34 وطريف الأدنى Icon ضبط مواطن بحوزته 20 ألف قرص مخدر مخبأة داخل أكياس أرز Icon وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين بعدة مدن Icon أسماك القرش تهاجم شاطئًا سياحيًا وتقتل رجلًا Icon تطبيق نظام لفحص التمور في إفطار الصائمين Icon المنتدى السعودي للإعلام خطوة مهمة في لمّ شتات إعلامنا العربي Icon الحج: يمكن اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة Icon توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمشاركة 1500 من القيادات الإعلامية والخبراء والمحللين والمتخصصين

اليوم.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
اليوم.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية
المواطن - تصوير - زياد العتيبي

مواضيع ذات علاقة

تنطلق، في الرياض، اليوم الاثنين، الدورة الثانية من “المنتدى السعودي للإعلام”، بمشاركة دولية واسعة، وتفتتح في جلساته نقاشات معمقة حول تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي بكل أشكاله، ويلقي الضوء على تحديات المحتوى والأطروحات والوسائل التي عرفها القطاع خلال الحقبة الحالية.

ويستعرض المنتدى، الذي يُعقد، اليوم وغداً، بمشاركة 1500 من القيادات الإعلامية والخبراء والمحللين والمتخصصين من دول عربية وعالمية، أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.

قد يهمّك أيضاً
Img

راموس يُلمح برغبته في الانضمام لـ النصر

Img

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

برنامج المنتدى السعودي للإعلام

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية عن برنامج المنتدى الذي ينطلق من احتفاظ السعودية بملكية كبرى المؤسسات الإعلامية التي تغطي بشكل كامل المنطقة العربية وأجزاء من العالم، وحشدت له مجموعة من أبرز الخبراء والمتخصصين الدوليين في اهتمامات إعلامية مختلفة، ويشارك أهم المنظمات الإقليمية والدولية وقياداتها، في نقاشات وحوارات واسعة وتبادل للرؤى والأفكار حول تطورات المشهد الإعلامي ومناقشة التحديات والفرص في صناعة الإعلام.

ويتناول المنتدى، الذي ينطلق تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”، في جلساته مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الإعلام وصناعة المحتوى وتحديات المجال، ويناقش موضوعات التحولات الرقمية وتأثيرها على الإعلام، وصحافة الموبايل، والاتجاهات الجديدة في الصناعة الإعلامية، وملامح وتحديات الثورة المقبلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعناوين أخرى متصلة بواقع الإعلام العربي وتحدياته.

تكريم الفائزين بجائزة المنتدى

كما يشهد تكريم الفائزين بجائزة المنتدى التي تُقدَّم لمجموعة من الأسماء البارزة التي خدمت قطاع الإعلام المحلي والعربي، وتتوزع فروع الجائزة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإنتاج المرئي والمسموع، والمحتوى النوعي على المنصات الحديثة، بالإضافة إلى المشروعات الريادية والإنتاج العلمي، وشخصية العام الإعلامية.

مبادرة لاكتشاف المواهب الإعلامية

ويطلق المنتدى أول مبادرة لاكتشاف المواهب الإعلامية، التي تهدف إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الواعدة ومحفزة للإبداع في مختلف مجالات الإعلام، وتركز مبادرة “كن مذيعاً” التي سيجري تدشينها، اليوم، خلال المنتدى، على تطوير رأس المال البشري واكتشاف المواهب والكفاءات المحلية، وذلك بمشاركة كبرى المؤسسات من أقطاب الصناعة الإعلامية السعودية.

وعُقدت النسخة الأولى من المنتدى في مدينة الرياض أواخر عام 2019 تحت مظلة هيئة الصحافيين السعوديين، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية محلية وعربية وعالمية من 32 دولة، وكان انطلاقة لحدث إعلامي تخصصي ينمو بالتزامن مع تنامي ثقل مدينة الرياض كوجهة إعلامية إقليمية، وأكبر سوق إعلامية وإعلانية في المنطقة، في حين تستعدّ، في الوقت نفسه، لبناء أكبر مدينة إعلامية تدعم مستقبل الإنتاج والصناعة الإعلامية ومخرجاتها في المنطقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...
السعودية اليوم

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...

السعودية اليوم
مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب
تقارير

مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب

تقارير
النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...
السعودية اليوم

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...

السعودية اليوم
8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...
السعودية اليوم

8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...

السعودية اليوم
سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا
السعودية اليوم

سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا

السعودية اليوم
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...

السعودية اليوم
أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...
العالم

أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...

العالم
موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء
العالم

موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء

العالم