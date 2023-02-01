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استخدمت وثائق مزورة

امرأة تنتحل شخصية فتاة مراهقة لتلتحق بمدرسة ثانوية

2023-02-01 الساعة 12:35
امرأة تنتحل شخصية فتاة مراهقة لتلتحق بمدرسة ثانوية
المواطن - فريق التحرير

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استخدمت امرأة (تبلغ من العمر 29 عاماً) وثائق حكومية مزورة لتلتحق بالمدرسة الثانوية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في حيلة حاولت من خلالها لتبدو فتاة صغيرة السن.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيو برونزويك في بيان صحافي إن “الأمريكية هيي جونغ شين قد وجهت إليها تهماً بسبب تقديمها وثيقة حكومية مزورة إلى مجلس التعليم في المدينة”، موضحةً أن شين قدمت شهادة ميلاد مزيفة بقصد التسجيل “كطالب ثانوي”، وفقاً لما نقلته شبكة “سي إن إن” عن الشرطة الأمريكية.

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استخدام وثائق مزورة

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ماري آن سبوتو إن “شين ليس لديها محامٍ في الوقت الحالي”.

ولم تذكر الشرطة السبب الحقيقي وراء رغبة شين بالتسجيل في المدرسة.

وأفاد المصدر أن “الطلاب في المدرسة أكدوا أن شين حضرت الفصل لمدة 4 أيام وكانت تجلس بجانب الطلاب”.

وقالت كل من الشرطة وإدارة المدرسة: إن “قانون الولاية يحظر منع الطالب من الذهاب إلى المدرسة بسبب نقص الوثائق أو حالة الهجرة”.
وأضافت مديرة مدرسة نيو برونزويك الثانوية، أوبري جونسون، في بيان لشبكة “سي إن إن”، إن شين “حصلت على قبول مؤقت في المدرسة الأسبوع الماضي”.

اكتشاف خدعة شين

واكتشف الموظفون في المدرسة، خداع شين أثناء استكمال بروتوكولات الفحوص المعمول بها و”منعوها على الفور من دخول أي مدرسة محلية”.
وقالت جونسون: “بمجرد أن عرف الموظف المختص باحتيال شين قام على الفور بإخطار السلطات المختصة”، مضيفةً أن سلامة الطلاب والمجتمع يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا، وسنواصل العمل مع قسم الشرطة وشركائنا الآخرين في معالجة هذا الأمر”.

ومن المتوقع أن تمثل شين أمام المحكمة العليا بمقاطعة ميدلسكس لجلسة استماع في 16 فبراير (شباط)، وفقاً للمتحدثة باسم المحكمة ميغان كارني فيليلا.

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