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وسط تضرر جميع محتوياته

امرأة توثق احتراق مطبخها بعد 24 ساعة من تركيبه

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
امرأة توثق احتراق مطبخها بعد 24 ساعة من تركيبه
المواطن - فريق التحرير

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في موقف لا تحسد عليه، نشرت إحدى النساء، مقطع فيديو ترصد فيه احتراق مطبخها بعد 24 ساعة فقط من تركيبه.

ورصد الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، كيف تحول المطبخ بكامل محتوياته بعد تركيبه، إلى كتلة من الرماد، قبل أن تستخدمه المرأة.

واحترقت جميع محتويات المطبخ والأجهزة الموجودة فيه، ما أثار حزن وتعاطف عدد من رواد موقع “تويتر”، الذين دعوا الله أن يعوض عليها ويكرمها بالأفضل.

الحذر في المطبخ

وفي سياق آخر، كانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في المطبخ، وعدم ملء المقلاة بالزيت لاحتمالية تعرضه للهب واشتعاله.

كما أوصت بالتأكد من فصل التيار الكهربائي عند الانتهاء من عمل الأجهزة، والتأكد من سلامة تمديدات الغاز وتفقدها وإغلاق الصمامات، لتجنب حدوث أي تسرب للغاز.

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