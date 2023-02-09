وفي أحد المشاهد كانت الطيور تحلق في سماء مدينة تركية بأعداد غير معهودة في هذا الوقت بالذات. وفي مشهد بدا غريبًا، تجمعت عشرات الطيور بأعداد هائلة فوق أشجار عارية الأغصان.

ويبدو أن الأصوات والحركات الغريبة التي صدرت عن هذه الطيور قد لفتت انتباه شخص فقام بتصويرها، رغم أن الوقت كان في حدود الرابعة صباحاً.