أثارت مقاطع فيديو الخوف بشأن حالات انتحار عدد من الدلافين في محافظتي ظفار وكلما، جنوب سلطنة عُمان، لا سيما أنه تزامن مع وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

إنقاذ الدلافين

تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطئ ولاية حاسك. جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدولفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية.

ودفعت هذه البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هيئة البيئة بسلطنة عُمان لإصدار بيان توضيحي عن حقيقة المشاهد.

علاقتها بالزلزال

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر محاولات بعض الأشخاص إنقاذ الدلافين وإعادتها للمياه، إلا أنه كلما تمت إعادتها للمياه عاودت الكرة مرة أخرى وسبحت نحو الشاطئ، ما أثار ضجة، حيث علق أحدهم قائلاً: “يمكن حاسين أنه سيحدث زلزال أو شيء”.

وفي السياق ذاته، رصدت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع حركة غريبة للطيور قيل إنها في تركيا، فجر الاثنين، قبيل وقوع الزلزال المدمر، فيما لم يتسن التحقق من صحتها على الفور.

حركة غريبة