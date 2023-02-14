انتحل هوية شيخ كويتي وتقدم لخطبتها وإيلاف الزهراني كشفت كذبه لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح اتفاقية أمنية لتسهيل وصول التعليمات والإرشادات إلى الحجاج والمعتمرين إغاثي الملك سلمان: أدخلنا 104 أطنان مساعدات لدعم متضرري زلزال سوريا جدة مقبلة على توازن في أسعار العقارات
كشفت مشهورة سناب شات إيلاف الزهراني، عن عدم إتمام زواجها من شخص كان تقدم لخطبتها، مشيرة إلى أنه كان مزورًا هويته وغير سوي.
وقالت خلال مقطع فيديو: لما جاني، قلت له اللي يبغاني يروح لأبويا، هو إنسان طلع مو كويس، هو قاعد يتكلم فيني، ويدخل في شرفي، هذا شيء ما أقدر أوقفه لأنه إنسان غير سوي، أوقفه كيف عن طريق القانون، اللي يقول من عائلة الصباح، يكرمون عائلة الصباح عنه، يكرمون أهل الكويت عنه.
وأضافت: أختصر لكم الموضوع، هويته اللي أرسلها كانت كذبًا ووقت تحليل الزواج، الهوية طلعت غير صحيحة، وأردفت: كل شيء كذب لا تصدقوا.
وأشارت إلى أنها لا تريد أن تتحدث عن أدلة كشفت كذبه، قائلة: أطلع مثلًا إثباتات وأدلة ما هي حلوة بحقي، أنا أم وعندي بنتين، الشيء اللي ما أرضاه على بناتي، اللي ما أرضاه على سمعتي، ما أرضاه لأحد، هو غير سوي، إيش ذنب الناس، أحب دائمًا أطلع حلوة، مو أحب أطلع مشاكلي.