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بعد حصوله على 35 صوتًا

انتخاب ياسر المسحل لعضوية مجلس فيفا

2023-02-01 الساعة 1:27
انتخاب ياسر المسحل لعضوية مجلس فيفا
المواطن - فريق التحرير

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فاز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، وذلك للفترة من 2023 وحتى 2027.

انتخاب ياسر المسحل بعضوية مجلس الفيفا

وكان المسحل ضمن 7 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد في مجلس الفيفا للفترة 2023/ 2027، ونجح في الفوز بعد حصوله على 35 صوتًا.

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المسحل ضمن المرشحين لمجلس الفيفا
المرشحون على العضوية – المصدر @aawsat_spt

وفاز بعضوية مجلس الفيفا خلال انتخابات الكونغرس الآسيوي، كل من؛ حمد بن خليفة 40 صوتًا، الياباني كوز تاشيما 39 صوتًا، ياسر المسحل 35 صوتًا، الفلبيني ماريانو أرانيتا 34 صوتًا والماليزي داتوك حاجي 30 صوتًا.

وأعاد ياسر المسحل الحضور السعودي في الاتحاد الدولي لكرة القدم مرة أخرى بعد غياب لـ21 عامًا، عندما كان الراحل عبدالله الدبل يشغل هذا المنصب خلال الفترة 1986 وحتى عام 2002.

ياسر المسحل
المسحل

حضور وزير الرياضة

وأُقيمت الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، وشهدت حضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

عبدالعزيز بن تركي الفيصل في عمومية الاتحاد الاسيوي
وزير الرياضة – المصدر @aawsat_spt

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