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انهار فندق مكون من 14 طابقًا على رؤوس أصحابه

انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا

2023-02-08 الساعة 4:29
انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، من إنقاذ سيدة مسنة، بعد أن حوصرت لمدة 65 ساعة تحت أنقاض مبنى تدمر بسبب الزلزال الضخم بجنوب شرق تركيا.

وقد وثق مقطع فيديو، لحظة خروج السيدة من تحت الأنقاض بمساعدة رجال الإنقاذ والأهالي والذين صاحوا بالتهليل بعدما خرجت سلمية دون إصابات تقريبًا.

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وبحسب ما ورد، فإن السيدة تبلغ نحو 60 عامًا، وكانت في فندق مكون من 14 طابقًا انهار على رؤوس اصحابه بمحافظة كهرمان مرعش، بالقرب من الحدود مع سوريا، وتم نقلها على الفور على نقالة إلى سيارة إسعاف.

ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

ضرب زلزالان هائلان تركيا وسوريا والمنطقة المحيطة بهما، ثم لحق بهما سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص وإحداث دمار واسع النطاق.

وتم تسجيل الزلزال الأول، الذي وقع في الساعة 04:18 بتوقيت تركيا في 6 فبراير، بقوة 7.8 ريختر، وكان مركزه بالقرب من غازي عنتاب، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة.

نزوح الآلاف في سوريا بسبب الزلزال

وفي سوريا، قتلت المباني المنهارة أكثر من 2500 شخص، وفي مدينة حلب، تضررت القلعة القديمة كما تحولت كتلة كبيرة من المباني السكنية والتجارية إلى أنقاض، كما اُضطر نحو 300 ألف شخص لترك منازلهم بسبب الزلزال.

انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا

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