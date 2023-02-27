انتشال جثة طفل ومصابين من عقار منهار بمصر

انهار عقار في محافظة الإسكندرية شمال مصر، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص.

رفع الأنقاض

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بانهيار عقار في حارة سلطان بمنطقة بحري بحي الجمرك، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً حول العقار المنهار وتم فصل المرافق عنه ورفع الأنقاض للبحث عن الضحايا.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار قديم ومكون من 4 طوابق، حيث انهارت أسقف الطابق الأخير حتى الأرضي.

جثة طفل

من جانبها، تمكنت السلطات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإنقاذ 4 آخرين بينهم مسن، فيما ما زال البحث جارياً عن ناجين.