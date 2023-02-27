انتشال جثة طفل ومصابين من عقار منهار بمصر

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إندونيسيا قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة زيلينسكي يقيل قائدًا عسكريًا كبيرًا انخفاض أسعار النفط عالميًا بسبب مخاطر التضخم توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ14 بعدة مناطق سكني: الأعزب لا يستوفي شروط الاستحقاق النيادي أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء
انهار عقار في محافظة الإسكندرية شمال مصر، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص.
#انهيار_عقار في حي #الجمرك بمحافظة #الإسكندرية وقوات الحماية المدنية تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض#مصر #العربية pic.twitter.com/3eSq1Wu1Wc
— العربية (@AlArabiya) February 26, 2023
وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بانهيار عقار في حارة سلطان بمنطقة بحري بحي الجمرك، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً حول العقار المنهار وتم فصل المرافق عنه ورفع الأنقاض للبحث عن الضحايا.
وكشفت المعاينة الأولية أن العقار قديم ومكون من 4 طوابق، حيث انهارت أسقف الطابق الأخير حتى الأرضي.
من جانبها، تمكنت السلطات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإنقاذ 4 آخرين بينهم مسن، فيما ما زال البحث جارياً عن ناجين.