انتشال كريستيان أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا

تم إنقاذ لاعب كرة القدم، كريستيان أتسو، من تحت الأنقاض بعد أن ظل محاصرًا في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وأودى بحياة 5000 شخص على الأقل.

وكان اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، 31 عامًا، موجودًا في منطقة كاهرمنمراس، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، حيث كان يلعب في نادي هاتايسبور التركي.

وأفادت أنباء عن فقدان أتسو في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي أسفر عن تدمير نحو ستة آلاف مبنى في عدة مدن تركية وسورية يوم الاثنين.

ومع ذلك، أكدت عدة مصادر، اليوم الثلاثاء، على أنه مصاب لكنه على قيد الحياة، بحسب صحيفة Evening Standard البريطانية.

المدير الرياضي تحت الأنقاض

وقال نائب رئيس النادي مصطفى عزت: تم إنقاذ العديد من اللاعبين والمسؤولين من تحت الأنقاض، حيث تم إخراج اثنين من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من تحت الأنقاض خلال عمليات الإنقاذ، وتم سحب كريستيان أتسو مصابًا، لكن مديرنا الرياضي، تانر سافوت، للأسف لا يزال تحت الأنقاض.

كما أكد الاتحاد الغاني لكرة القدم أن كريستيان أتسو قد أُنقذ من تحت أنقاض مبنى منهار لكنه مصاب ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات تركيا.

ولعب أتسو في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد وإيفرتون وتشيلسي كما لعب سابقًا أيضًا في السعودية مع نادي الرائد، وانضم إلى هاتاي سبور في سبتمبر الماضي.

سباق مع الزمن

ويسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين صباح اليوم الثلاثاء، ولا يزال يتم اكتشاف المزيد من الجثث مما رفع عدد القتلى إلى أكثر من 5000.

وأرسلت دول من جميع أنحاء العالم فرقًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية إن أكثر من 24400 من أفراد الطوارئ موجودون الآن على الأرض، لكن يعيق الدمار ودرجات الحرارة المتجمدة عمليات الإنقاذ.