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تهدمت بيوتهم عليهم إثر الزلزال المدمر

انتشال 51 شخصًا من عائلة واحدة تحت الأنقاض بسوريا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
انتشال 51 شخصًا من عائلة واحدة تحت الأنقاض بسوريا
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل 51 شخصًا من أسرة واحدة في مدينة عزمارين بريف إدلب، بعدما تهدمت بيوتهم عليهم إثر الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الجاري، حيث تم انتشالهم من تحت الأنقاض وركام المباني المهدمة فيها.

قصص مأساوية

منذ أن ضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا والشمال السوري، باتت آلاف القصص المأساوية لا تعد ولا تحصى بسبب ما خلفه من كارثة إنسانية فاقمت من معاناة الناس وزادت إلى أوجاعهم وجعًا آخر.

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ووفقًا لمرتادي تويتر، فإن المتوفين جميعهم من عائلة واحدة وهي آل غنام، في حين لم يتم إحصاء جميع القتلى والمصابين بشكل نهائي في المدينة حتى الآن.

ويتراوح عدد القتلى في عزمارين 260 شخصًا، فيما تم إنقاذ نحو 100 شخص وإصابة نحو 300 شخص آخرين في حصيلة غير نهائية.

تصدع 50% من المنازل

ودمر الزلزال نحو 15 مبنى بشكل كامل إضافة إلى تصدع نحو 50 بالمائة من بيوت المدينة، فيما توجه أغلب سكانها إلى الخيم ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع إلى نحو 37 ألفًا، وسط دمار هائل طال آلاف المباني، فيما قالت الأمم المتحدة: إن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة.

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