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الإدارة الأمريكية تعاملت بـ هستيريا مع بكين

انتقادات وسخرية صينية من بايدن بعد واقعة المنطاد

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
انتقادات وسخرية صينية من بايدن بعد واقعة المنطاد
لمواطن - فريق التحرير

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انتقدت بكين سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد واقعتي إسقاط منطاد صيني قبل أيام وجسم مجهول آخر الجمعة الماضية، فوق الولايات المتحدة.

انخفاض شعبية الأمريكيين

وقالت وسائل إعلام مملوكة للحزب الصيني الحاكم إن بايدن جعل الجيش الأمريكي يبدو أضعف، من خلال استخدام مقاتلاته لإسقاط بالون وجسم غير معروف، وتعامل بـ هستيريا مع بكين.

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نشرت صحيفة “تشاينا ديلي” أكبر منفذ إخباري في الصين، مقالاً قالت فيه إن “تعامل إدارة بايدن مع قضية المنطاد الصيني الأسبوع الماضي كان يهدف إلى إظهار القوة الاستراتيجية للولايات المتحدة وسط الهجمات الشرسة من قبل الجمهوريين وانخفاض شعبية المسؤولين الأمريكيين”.

هستيريا مع بكين

وأضاف المقال: “أظهر بايدن للعالم كيف كانت الولايات المتحدة غير ناضجة وغير مسؤولة، بل هستيرية، في التعامل مع الموقف”.

كما رصد المقال الافتتاحي لصحيفة الشعب الصينية، ما اعتبره تراجع شعبية بايدن في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الضغط من الجمهوريين لاتخاذ موقف متشدد من الصين هو ما دفع بايدن إلى المبالغة في رد الفعل على واقعة المنطاد. وقالت الافتتاحية: “كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتعامل مع واقعة المنطاد بطريقة هادئة ومسؤولة دون السماح لها باختطافها من قبل السياسات الحزبية الداخلية المريرة، لأن الصراع بين البلدين من شأنه أن يؤدي إلى كارثة للعالم بأسره”.

تدبير هزلي

وكانت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية المتشددة أشد قسوة مع بايدن، متهمة إياه بـ تدبير هزلي لما يحدث في السماء لكي يبدو قاسيًا على الصين.

وأضافت في افتتاحيتها: “بعد أقل من أسبوع من إطلاق طائرة مقاتلة أمريكية صاروخًا وإسقاط منطاد صيني، وهو منطاد مدني غير ضار تمامًا ومصمم للاستخدام في الأرصاد الجوية، أسقطت الولايات المتحدة جسما غير معروف فوق ألاسكا الجمعة بأمر من بايدن”.

أوامر مثيرة للضحك

وأوضحت الصحيفة الصينية أن بايدن عالق في الحزبية النموذجية والصوابية السياسية، وأشارت إلى أن الأوامر الصادرة من البيت الأبيض تصبح مثيرة للضحك.

وأضافت “غلوبال تايمز”: “يبدو من الواضح أن بايدن أسقط الجسم الثاني بسرعة بعد تعرضه لانتقادات لأنه أخذ وقته مع المنطاد”، واتهمت الإدارة الأمريكية بمحاولة جعل الجيش يبدو رائعًا، من خلال مواجهة ما تصر الصين على أنه مناطيد مدنية.

قوية أم ضعيفة

وقالت: “الولايات المتحدة قدمت حجة قوية مفادها أن الطائرة (إف 22) لا تقهر عندما يكون عدوها بالونات. لسوء الحظ هذه هي الطريقة التي تروج بها الولايات المتحدة لنفسها. التفاخر بإسقاط البالونات”.

واستطردت: “هل الولايات المتحدة قوية أم ضعيفة؟ تبدو صعبة للغاية في مواجهة المناطيد المدنية والأشياء الأخرى غير الضارة، لكن في مواجهة ساحة المعركة الحقيقية فإن خيار الولايات المتحدة هو إرهاق الآخرين، في إشارة إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

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