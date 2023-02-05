انتقاد بايدن بسبب فشله بإدارة أزمة المنطاد الصيني

عبر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري مايك رودجرز، اليوم الأحد، عن قلقه من قرار إدارة الرئيس جو بايدن بالسماح لمنطاد التجسس الصيني بعبور الولايات المتحدة.

فشل الأمن القومي

واتهم الإدارة الأمريكية بأنها كانت تأمل في إخفاء فشل الأمن القومي عن الكونجرس والشعب الأمريكي.

واعتبر رودجرز أنه يجب على البيت الأبيض تقديم إجابات بشأن الضرر الذي لحق بالأمن القومي من هذا القرار، مؤكداً أنه يجب على الولايات المتحدة أن تظهر قوتها لردع الصين وأن هذا الفشل مثال آخر على ضعف إدارة بايدن.

إسقاط المنطاد

كان الجيش الأمريكي أسقط، أمس السبت، بأوامر من الرئيس جو بايدن المنطاد الصيني الذي حلق لأيام فوق الولايات المتحدة مسببًا توترًا كبيرًا بين واشنطن وبكين التي عبرت عن استياء شديد.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان أن طائرة مقاتلة من طراز إف-22 أسقطت المنطاد في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية.

انتهاك غير مقبول

وأضاف أوستن: “العملية جاءت ردًا على انتهاك غير مقبول لسيادتنا”. وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية أن المنطاد مخصص لأغراض التجسس.

وأكد الوزير أن المنطاد استخدمته جمهورية الصين الشعبية في محاولة لمراقبة المواقع الاستراتيجية في الولايات المتحدة. وهنأ الرئيس الجيش بنجاحه في تنفيذ عملية الإسقاط الدقيقة.

موقف بكين

وقال بايدن إنه أعطى الأمر بإسقاط المنطاد في أقرب وقت ممكن، لكن البنتاغون أراد الانتظار حتى يكون في المكان الأكثر أمانًا للقيام بذلك لتجنب أي ضرر ممكن جراء سقوط حطامه.

وانتقدت بكين، اليوم الأحد، قرار البنتاغون إسقاط المنطاد الصيني، متهمة الولايات المتحدة بـ المبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير.