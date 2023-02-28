انخفاض أسعار التأمين على المركبات بنسبة 60%

أكد استشاري التأمين سليمان بن معيوف، أن أسعار تأمين المركبات في المملكة عاودت الانخفاض بنسبة 60%، بعد تفعيل النسخة الجديدة في عملية حساب خصم عدم المطالبة، وتقديم بعض وسطاء التأمين خصومات على عمولاتهم.

فيديو | استشاري التأمين سليمان بن معيوف: أسعار تأمين المركبات في المملكة عاودت الانخفاض بنسبة 60%#أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/0QPHmaIh58 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 27, 2023

مراقبة مستمرة

وأوضح ابن معيوف خلال حواره مع برنامج “أوراق تداول” على “قناة الإخبارية”، تجربته مع الأسعار الجديدة للتأمين، حيث كان من ضمن الذين حصلوا على تخفيض بنسبة 60%، فقبل نحو أسبوعين عندما أراد التأمين على مركبته كان السعر 12 ألف ريال وعندما قام بتأمينها دفع 2123 ريالاً فقط، بسبب المراقبة المستمرة من البنك المركزي.

فيديو | استشاري التأمين سليمان بن معيوف يكشف عن تجربته مع الأسعار الجديدة للتأمين: قبل نحو أسبوعين أردت التأمين على مركبتي فوجدت السعر 12 ألف ريال وبالأمس قمت بتأمينها بـ 2123 ريال فقط#أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/WWo2cF9JPx — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 27, 2023

يذكر أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تغطي الأضرار التي تسببها للمركبات الأخرى، فيما يتولى البنك المركزي مراقبة شركات التأمين.