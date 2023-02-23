انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً للجرام

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سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 192.95 ريال، 51.45 دولار، وعيار 18 وصل إلى 165.39 ريال، 44.10 دولار.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 220.51 ريال، 58.80 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 202.14 ريال، 53.90 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,859.41) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,947.95) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,125.04) ريال.
وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,151.06) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,275.56) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,520.14) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,222.87) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,401.47) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (222,907.95) ريال.