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عيار 24 بسعر 221.48 ريال للجرام

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 193.79 ريال، 51.68 دولار، وعيار 18 وصل إلى 166.11 ريال، 44.30 دولار.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 221.48 ريال، 59.06 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.02 ريال، 54.14 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,867.51) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,956.44) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,134.30) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,156.08) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,285.48) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,539.83) ريال.

 

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