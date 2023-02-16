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عيار 21 بسعر 194.22 ريال للجرام

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 194.22 ريال، 51.79 دولار، وعيار 18 وصل إلى 166.47 ريال، 44.39 دولار.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 221.96 ريال، 59.19 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.46 ريال، 54.26 دولار.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,869.54) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,958.56) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,136.622,158.61) ريال.

سعر سبيكة الذهب

وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,157.33) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,287.96) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,544.76) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,284.00) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,523.49) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (224,122.04) ريال.

 

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