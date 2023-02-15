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عيار 24 يسجل سعر 223.29 ريال للجرام

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المملكة، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 195.38 ريال، 52.10 دولار، وعيار 18 وصل إلى 167.47 ريال، 44.66 دولار.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 223.29 ريال، 59.54 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر204.68 ريال، 54.58 دولار.

سعر الجنيه الذهب

كما سجَّل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,880.68) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,970.23) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,149.35) ريال.

سعر سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,164.23) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,301.59) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,571.84) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,351.24) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,657.70) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (225,457.55) ريال.

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