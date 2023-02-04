Icon

مصرف الراجحي يعلن برنامجًا تدريبيًا منتهيًا بالتوظيف لحديثي التخرج Icon الطائي يسعى لتجنب رقم سلبي في الدوري Icon تشكيل مباراة الأهلي وسياتل المتوقع Icon بنك التنمية الاجتماعية يطلق مسارًا لتمويل ذوي الإعاقة Icon صربي يدير مباراة الطائي والاتحاد Icon تفوق آسيوي ضد بطل إفريقيا بكأس العالم للأندية Icon براءة إيلون ماسك من تهم الاحتيال في قضية تغريدات تسلا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية Icon الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon الفيحاء والوحدة لا يعرفان التعادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 بسعر 224.73 ريال

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام

2023-02-04 الساعة 11:23
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 224.73 ريال، أي ما يعادل نحو 59.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 206.01 ريال، أي ما يعادل نحو 54.94 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

رسالة من سعودي تجمد وجهه من أبرد منطقة بالعالم

Img

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم بـ3 مئوية

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 196.64 ريال، أي ما يعادل نحو 52.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 168.55 ريال، أي ما يعادل نحو 44.95 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم