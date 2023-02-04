انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 224.73 ريال، أي ما يعادل نحو 59.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 206.01 ريال، أي ما يعادل نحو 54.94 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 196.64 ريال، أي ما يعادل نحو 52.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 168.55 ريال، أي ما يعادل نحو 44.95 دولار.