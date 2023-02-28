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انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ191 ريالاً للجرام

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ191 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الفترة الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 191.58 ريال أي ما يعادل 51.09 دولار، وعيار 18 وصل إلى 164.21 ريال، 43.79 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.95 ريال، 58.39 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 200.70 ريال، 53.52 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,832.07) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,919.31) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,093.79) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,134.14) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,242.10) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,453.67) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,057.83) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,072.04) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (219,629.89) ريال.

 

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