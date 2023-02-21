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تزايد الطلب العالمي وتراجع الإنتاج

انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بنمو صادرات الخام الروسي

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بنمو صادرات الخام الروسي
المواطن - فريق التحرير

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انخفض سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، على الرغم من بيانات أشارت إلى تزايد الطلب العالمي وتراجع الإنتاج، وبضغط من ارتفاع الإمدادات الروسية وقوة الدولار في ظل تقييم المستثمرين المتواصل لاحتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

خام برنت

وتراجعت قيمة عقود خام برنت القياسي تسليم شهر إبريل بنسبة 1.10% أو بمقدار 94 سنتًا إلى 83.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:57 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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فيما استقرت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس عند 76.30 دولار للبرميل.

ارتفاع مؤشر الدولار

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.15% إلى 104.02 نقطة، وهو ما يشكل عادة ضغطًا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بحسب ما نقله منتدى الطاقة العالمي عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” أمس الاثنين.

انخفاض إنتاج النفط

وكشفت البيانات عن انخفاض إنتاج النفط الخام حول العالم بمقدار 274 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ليبلغ أدنى مستوياته في 5 أشهر.

وكشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع صادرات الخام الروسية من الموانئ في السبعة أيام المنتهية يوم الجمعة الماضي بنسبة 26% مقارنة بالأسبوع السابق له، لتبلغ 3.6 مليون برميل يوميًا، قبل بدء خفض الإنتاج المقرر في مارس المقبل.

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