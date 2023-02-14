Icon

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب Icon “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس Icon STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض Icon المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن Icon شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض Icon تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم Icon كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية Icon صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية Icon طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة خطةً لبيع المزيد من النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي، ومع ترقب الأسواق حول العالم لبيانات التضخم الأمريكية.

العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.59% أو 51 سنتًا إلى 86.10 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.99% أو 79 سنتًا عند 79.35 دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
Img

هيئة السوق المالية تعلن فتح باب التوظيف للرجال وللنساء

Img

ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...

السعودية اليوم
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...
السعودية اليوم

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...
السعودية اليوم

الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...

السعودية اليوم
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
أخبار رئيسية

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

أخبار رئيسية
بركان يثور تحت الماء في حزام النار
حصاد اليوم

بركان يثور تحت الماء في حزام النار

حصاد اليوم
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...
السوق

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...

السوق
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار