انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة خطةً لبيع المزيد من النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي، ومع ترقب الأسواق حول العالم لبيانات التضخم الأمريكية.

العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.59% أو 51 سنتًا إلى 86.10 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.99% أو 79 سنتًا عند 79.35 دولارًا للبرميل.