انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة
شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة خطةً لبيع المزيد من النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي، ومع ترقب الأسواق حول العالم لبيانات التضخم الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.59% أو 51 سنتًا إلى 86.10 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.99% أو 79 سنتًا عند 79.35 دولارًا للبرميل.