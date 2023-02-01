اندلاع حرب شوارع بين قوات فاغنر وجنود أوكرانيا

قالت شبكة CBS الأمريكية إن قوات فاغنر الروسية اشتبكت مع القوات الأوكرانية فيما وصفته بأنه أقرب لـ حرب شوارع في محيط مدينة باخموت، شرق أوكرانيا.

معركة باخموت

وكانت مدينة باخموت موطنًا لنحو 70 ألف شخص قبل أن تكون على خط المواجهة في حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعد نحو عام من الحرب، بات من الصعب التعرف على المدينة.

وتخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.

وقالت شبكة CBS News: دُمرت المدينة تمامًا وأصبحت شبه مهجورة، ومع ذلك يوجد عدد قليل من المدنيين ما زالوا يحاولون بشكل مذهل كسب لقمة العيش وسط الأنقاض والخراب.

وقال التقرير: الحرب التي تطال طول خط الجبهة الذي يمتد مئات لأميال من شمال إلى جنوب أوكرانيا تبدو وكأنها شيء من ساحات القتال في أوروبا قبل 100 عام.

وتابع: من ناحية تقود قوات فاغنر حرب الشوارع، لكن أوكرانيا تتبع نهجًا تكنولوجيًا عالي التقنية.

قوات فاغنر الروسية

وتشتهر مجموعة Wagner Group بقسوتها في ساحة المعركة، حتى أن بعض التقارير تقول إنهم يعدمون الجنود الذين يرفضون القتال أمام المجندين الآخرين ليكونوا عبرة لهم.

ويُطالب المجندون الصغار أيضًا بحفر القبور بأيديهم لدفن الموتى على الفور.

وأعادت مجموعة فاغنر نشر معظم قواتها في جميع مدن أوكرانيا التي استطاعت روسيا الاستحواذ عليها، وقد ارتفع قوام الجنود من 5 آلاف إلى 50 ألف جندي.

ويصل نحو 80% منهم من السجناء السابقين، بحسب منظمة Foreign Policy Research Institute.