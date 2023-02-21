اندلاع حريق بمبنى منهار بهاتاي التركية جراء الزلزال الجديد

اندلع حريق في مبنى انهار بمدينة هاتاي التركية جراء الزلزال الجديد الذى ضرب المنطقة أمس الاثنين.

اشتعال النيران

ونقلت كاميرات قناة العربية الإخبارية”، مساء أمس الاثنين، مقاطع فيديو متداولة للحظة اشتعال النيران بالمبنى المتهالك، فيما حاول البعض إطفاء الحريق.

وضرب زلزالان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر منطقتي دفنه وصمانداغ في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وأفاد وزير داخلية تركيا، أنه جرى تسجيل 26 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 جراء الزلزال الجديد.

انهيار المباني

ووفقًا لإدارة الكوارث التركية “آفاد”، فقد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي، ثم آخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية: إن عددًا من المباني في منطقة جنديرس وإعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.