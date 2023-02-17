انطلاقة مميزة لـ إمام عاشور مع ميتيلاند

خطف النجم المصري إمام عاشور الأنظار في ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

إمام عاشور يتألق

وانضم إمام عاشور صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتيلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي حتى صيف عام 2027، قادمًا من الزمالك المصري.

وشارك عاشور عند الدقيقة 67 في مباراة ميتيلاند ضد سبورتنج لشبونة، عندما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي، ونجح في هز الشباك من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة عند الدقيقة 77، مستغلًا خطأ الحارس أنطونيو أدان.

واحتفى حساب الدوري الأوروبي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالهدف المميز الذي سجله اللاعب المصري، وقال: “هدف إمام عاشور في ظهوره الأول.. لا يُنسى”.

ومن جانبه، علق إمام عاشور، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، على مشاركته في مباراة سبورتنج لشبونة، قائلًا: “إحساس رائع أن أسجل أول أهدافي في أول ظهور لي مع الذئاب شكرًا إف سي ميتيلاند على دعمكم.. الحمد لله، شكًرا لجمهور مصر”.

مسيرة مميزة مع الزمالك

وكان عاشور قد انضم إلى الزمالك في عام 2019، وبات من العناصر الرئيسية في تشكيلته، حيث خاض 108 مباراة في جميع البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 26 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.