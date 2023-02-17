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بعد تألقه ضد سبورتنج لشبونة

انطلاقة مميزة لـ إمام عاشور مع ميتيلاند

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
انطلاقة مميزة لـ إمام عاشور مع ميتيلاند
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم المصري إمام عاشور الأنظار في ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

إمام عاشور يتألق

وانضم إمام عاشور صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتيلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي حتى صيف عام 2027، قادمًا من الزمالك المصري.

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امام عاشور
عاشور – المصدر @EuropaLeague

وشارك عاشور عند الدقيقة 67 في مباراة ميتيلاند ضد سبورتنج لشبونة، عندما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي، ونجح في هز الشباك من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة عند الدقيقة 77، مستغلًا خطأ الحارس أنطونيو أدان.

واحتفى حساب الدوري الأوروبي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالهدف المميز الذي سجله اللاعب المصري، وقال: “هدف إمام عاشور في ظهوره الأول.. لا يُنسى”.

إمام عاشور
عاشور – المصدر @EmamAshour12

ومن جانبه، علق إمام عاشور، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، على مشاركته في مباراة سبورتنج لشبونة، قائلًا: “إحساس رائع أن أسجل أول أهدافي في أول ظهور لي مع الذئاب شكرًا إف سي ميتيلاند على دعمكم.. الحمد لله، شكًرا لجمهور مصر”.

امام عاشور
عاشور – المصدر @fcmidtjylland

مسيرة مميزة مع الزمالك

وكان عاشور قد انضم إلى الزمالك في عام 2019، وبات من العناصر الرئيسية في تشكيلته، حيث خاض 108 مباراة في جميع البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم، وساهم في تسجيل 26 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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