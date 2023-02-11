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انطلقت صباح اليوم السبت، أولى قوافل المساعدات السعودية إلى الشمال السوري لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأشقاء المتضررين بعد الزلزال المدمر.
فيديو | موفد #الإخبارية عبدالله الرويس من تركيا: انطلاق أولى قوافل المساعدات السعودية إلى الشمال السوري#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/lr89KJNuU3قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 11, 2023
وتفصيلاً، انطلقت إحدى الحافلات والتي تقل أعضاء من مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات اللازمة للسوريين، وحافلة أخرى انطلقت إلى تركيا لتقديم المساعدات اللازمة.
واليوم وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.