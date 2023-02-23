انطلاق الأمسية الأولى من كأس السعودية بـ8 أشواط غدًا

تنطلق غدًا فعاليات الأمسية الأولى من السباق الأغلى في العالم، كأس السعودية 2023، تحت شعار “نسابق العالم”، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، بمجموع جوائز يتخطى الـ35 مليون دولار، مقسمة على ستة عشر شوطًا، وبمشاركة 243 حصانًا من 16 دولة.

8 أشواط

وتشهد سباقات الجمعة ثمانية أشواط تبدأ بشوط الميل “1600م”، حيث تتنافس عشرون فرسًا بعمر الثلاث سنوات المحلية والمستوردة، على جائزة مالية قيمتها 250 ألف دولار، وتميل كفة الترشيحات لصالح “وهبة الرحمن” و”راجية الله” و”بيوتيفول أيسلينج”، و”مملكة”، و”مزيونة”.

لتنطلق بعد ذلك جولات تحدّي الخيالة العالميّ بدءًا من الشوط الثاني لخيل الـ4 سنوات فأكثر (تكافؤ 0 – 90) على المضمار الرمليّ بمسافة الميل “1600م” وقمية الجائزة 400 ألف دولار.

ويجمع الشوط 14 جوادًا يتصدّرها في الحظوظ “المذير” و”هاتي” و”نجم العناية” و”الغدف”، وسيكون الفارسان السعوديان عبد الله العوفي، ونايف العنزي ضمن كوكبة النجوم العالميين.

وسيكون الشوط الثالث هو الجولة الثانية للتحدّي لخيل الثلاث سنوات (تكافؤ 0 – 90)، والذي يجمع 14 جوادًا على مسافة 7 فورلنج “1400م” على المضمار الرمليّ، والذي يعدّ من أشواط السرعة، وستكشف فيه الخيل المشاركة عن استعدادها من جهة، وسرعتها في كسب مثل هذه الجولات من السباقات، حيث ترجح كفة الخيل “كاردانو” و”مدباس” و”درع الفهد” و”انتصار”.

سباق كأس طويق للخيل

ويتخلل جولات التحدّي سباق كأس طويق لخيل الـ4 سنوات فأكثر على مسافة 1800م، حيث يضم الشوط نخبة من الجياد البطلة وعددها 20 جوادًا من أبرزها “الكتابليتي قريت سكوت” و”لاكاسا تاريفا” و”أي أيام ماجك”.

وبالعودة إلى سباقات التحدي في جولتها الثالثة، تنتقل الخيل إلى المضمار العشبي في جولة كاملة على هذا المضمار تبلغ مسافتها 1800م، وعدد المشاركين 14 رأسًا أكثرها ترشيحًا بالفوز “هوتكي تونك مان”، و”قو فاست تراو لاند” و”ليبريشن بوينت” و”اتش ام اس انديفور”.

وتختتم جولات التحدي بالركض على المسار العشبي على مسافة 2100م، حيث يشارك في الشوط 14 جوادًا وسيكون صاحب النفس الطويل، والدخول القويّ هو الأوفر حظًّا لكسب الشوط، وقد يحسم اللقب الجواد “هابت روجي” أو “وينك أوف إن أي” أو “ستاركات” أو “بيلي باتس”.

أما الشوط السابع وهو الشوط السعودي الدولي هانديكاب من 90 إلى 110، والذي سيجمع الخيل القادمة من دول المستوى الثاني والثالث وفق تصنيف الجوكي كلوب العالمي، فيشارك به 14 جوادًا يتصدّرهم في الترشيحات “قادر” و”ماستر بلوم” و”لوس أنديس” و”إيل ديكاميرون”.

وتُختتم الأمسية بالخيل العربية الطامحة في الفوز بكأس المنيفة على المضمار العشبي ومسافته أيضًا 2100م، وهو لخيل من مختلف الأعمار والدرجات وعددها 14 جوادًا، ويعد “ضرغام عذبة” و”عسفان الخالدية” و”تيما” و”دجافر” أبرز المرشحين.