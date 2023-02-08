Icon

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة Icon لا يمكن التنبؤ بالزلازل وتطبيق كود البناء يحمي المباني Icon شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة Icon إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال Icon انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا Icon كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد Icon أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي Icon النصر يسعى للتعويض ضد الوحدة Icon الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن Icon وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا

2023-02-08 الساعة 7:06
انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات قوية، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية مع بداية الدور الثاني.

مباريات الغد

ويلعب الباطن ضد الشباب عند الساعة الرابعة عصرًا على ملعب نادي الباطن، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، عند الساعة السادسة مساء.

قد يهمّك أيضاً
Img

مجلس الوزراء يوافق على قرارات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

Img

ابن حثلين: ولي العهد يضع الموروث السعودي في الصدارة

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

وفي ختام مباريات الغد بدوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره النصر، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق منافسات الدور الثاني، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح برصيد 22 نقطة، متساويًا مع أبها، يليه ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق.

ويحتل الطائي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الرائد بـ16 نقطة، يليه الوحدة بـ15 نقطة، يليه الخليج برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم