انطلاق الواجهة الموحدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية قريبًا

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أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في المدفوعات السعودية، عبدالعزيز أبانمي، إطلاق الواجهة الموحدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية قريبًا.
فيديو | الرئيس التنفيذي للعمليات في المدفوعات السعودية عبد العزيز أبانمي: الواجهة الموحدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية ستطلق قريبا#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/QxNH1e5CPkقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 14, 2023
وقال أبانمي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن هذه الواجهة الموحدة هي عبارة عن برنامج متكامل سيسهل عملية ارتباط مقدمي خدمات ومدفوعات التجارة الإلكترونية في المملكة بأنظمة المدفوعات السعودية وخاصة نظام مدى.
ولفت أبانمي إلى أن ذلك سيسهل عملية تقديم تجربة مستفيد أفضل، وخدمات نوعية جديدة.
وأضاف أن من ضمن هذه الخدمات الجديدة إطلاق خدمة التحقق الثلاثي كجزء من خدمة مدى للتجارة الإلكترونية.