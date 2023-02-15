انطلاق الواجهة الموحدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية قريبًا

أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في المدفوعات السعودية، عبدالعزيز أبانمي، إطلاق الواجهة الموحدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية قريبًا.

وقال أبانمي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن هذه الواجهة الموحدة هي عبارة عن برنامج متكامل سيسهل عملية ارتباط مقدمي خدمات ومدفوعات التجارة الإلكترونية في المملكة بأنظمة المدفوعات السعودية وخاصة نظام مدى.

تجربة مستفيد أفضل

ولفت أبانمي إلى أن ذلك سيسهل عملية تقديم تجربة مستفيد أفضل، وخدمات نوعية جديدة.

التحقق الثلاثي

وأضاف أن من ضمن هذه الخدمات الجديدة إطلاق خدمة التحقق الثلاثي كجزء من خدمة مدى للتجارة الإلكترونية.