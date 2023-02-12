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تحمل مساعدات تختلف عن سابقاتها

انطلاق سابع طائرة إغاثية ضمن الجسر السعودي إلى تركيا

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٠ مساءً
انطلاق سابع طائرة إغاثية ضمن الجسر السعودي إلى تركيا
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت، مساء اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السابعة ضمن الجسر الجوي السعودي من مطار الرياض إلى مطار غازي عنتاب بتركيا.

وأظهرت لقطات بثتها “قناة الإخبارية” شحن ووضع المساعدات المقدمة من المملكة إلى المناطق المتضررة في تركيا، على متن الطائرة.

ومن جهته، أوضح مراسل “الإخبارية” أن المساعدات الإغاثية في الطائرة السابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة تختلف عن سابقاتها، حيث تضم مولدات كهربائية وأسرّة خاصة بالإسعافات وأسرّة للمصابين فضلًا عن المستلزمات الطبية، وذلك وفقًا لمتطلبات واحتياجات يرصدها مندوبو مركز الملك سلمان المتواجدون في مدينة غازي عنتاب التركية.

الطائرة الإغاثية

وفي وقت سابق، وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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